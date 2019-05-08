» رامز جلال يسخر من وائل جسار بألفاظ خارجه

08 مايو 2019 - 07:40 م

أثنى الفنان رامز جلال، خلال مقدمته لحلقة 3 رمضان من برنامجه "رامز في الشلال"، على لبنان والتي وصفها بالبنت الجميلة الحلوة وبلد الفن والفنان اللي جابت لنا فهد بلان، ولسا بتدينا كمان وكمان.

وكذلك أمتدح، ضحيته وهو المطرب، وائل جسار ، قائلا، "مطرب صوته بيشجي الإنسان ويرج لجماد ويؤثر في الجماد لبناني بيغني بالمصري".

ووصف رامز، الفنان وائل جسار قائلا "إنه حاول تقليد الفنان جورج وسوف، في بدايته وبعدها جاء إلى مصر واشتهر في ثانية واتلم حوله المؤلفين والملحنين واضايق منه المطربين وجرح خالد سليم وزنق على حماقي وخلى رامي صبري حزين، معانا ومعاكم النحنوح المسهوك وائل جسار".