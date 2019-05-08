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خلال اجتماعهم مع المجلس العسكري

اشتباكات بالأيادي والكراسي بين أعضاء الأحزاب السياسية السودانية

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اشتباكات بين اعضاء الاحزاب في السودان
اشتباكات بين اعضاء الاحزاب في السودان

متابعات - أمينة عبد العال

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اشتباكات

السودان

المجلس العسكري

دارت معركة بين أعضاء الأحزاب والقوي السياسية بالكراسي والأيادي، أثناء اجتماعهم مع المجلس العسكري، بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم.

وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن ممثلين عن أحزاب شاركت في اجتماع دعا له المجلس العسكري لبحث رؤيتهم التي تقدموا بها للمجلس، اشتبكوا بالأيدي والكراسي عقب نهاية الاجتماع.

وحسب شهود عيان نقلت وكالة "الأناضول" تصريحاتهم، فقد شهدت قاعة الاجتماع ملاسنات حادة وهرجا ومرجا، ووصل الأمر إلى تقاذف الكراسي بين الحاضرين، عندما أشاد عضو المجلس العسكري، ياسر العطا بقوى "إعلان الحرية والتغيير"، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء القوى السياسية المشاركة في النظام السابق.

وتداول ناشطون على نطاق واسع فيديو للعراك بين أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية.

شاهد الفيديو..

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