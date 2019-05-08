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رد ناري من "mbc " " على وقف عرض "رامز في الشلال"

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رامز في الشلال
رامز في الشلال

متابعات - أمينة عبد العال

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رامز جلال

رامز في الشلال

بالتزامن مع الجدل حول برنامج "رامز في الشلال"، الذي يعرض على مجموعة قنوات  mbc السعودية،  بعد أن تداولت أخبار عن بلاغ ضده لمنعه من العرض لعدم حصوله على تصريح بالعرض من الرقابة المصرية، أصدرت مجموعة ”MBC “  المالكة للبرنامج، بيانًا صحفيًا، أكدت فيه أن البرنامج تنتجه شركة مسجلة وفق الأصول في دولة الإمارات.

وأوضح البيان، أن البرنامج ”تم تصويره في إحدى جزر إندونيسيا، ويعرض على أكثر من قناة تتبع لمجموعة الـ MBC ، التي تُبث جميعها من خارج مصر“، نافيًا وجود أي علاقة مباشرة بـ“هيئة الرقابة على المصنفات الفنية“ في مصر.

وأكدت المجموعة، أن بيانها جاء ردًا على ما نُشر في بعض وسائل الإعلام عن إرسال ”هيئة الرقابة على المصنفات الفنية“، خطابًا إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، تطالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات التي تعرض مسلسلات أو برامج دون ترخيص بالعرض العام من الرقابة.

وأشارت إلى أن صيغة الخطاب المتداول ”بها تحامل واضح وغير مبرّر على البرنامج“، لافتة إلى أن الرقابة راسلت 12 قناة للحصول على تراخيص قبل عرض برامجها ومسلسلاتها، لكن الخطاب لم يذكر بالاسم إلا برنامج ”رامز في الشلال“ على وجه الخصوص ، وأنه لم يحصل على تصريح، كما جاء في نص الخطاب.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام، أوضحت أنها خاطبت 12 قناة، وهي:“الحياة، صدى البلد، كايرو، cbc/mbc   مصر، النهار، دريم، القاهرة والناس، المحور، بانوراما دراما، on ، on tv “، لعدم عرض أي مسلسل أو برنامج أو إعلان دون الحصول على موافقة بالعرض العام مسبقًا من الرقابة، ”كما أن برنامج رامز جلال رمضان 2019 لم يتم الترخيص له من قبل الرقابة“، بحسب نص الخطاب.

وبدأ برنامج ”رامز في الشلال“، عرضه الأول في رمضان 2019 على عدد من قنوات ومنصات مجموعة MBC السعودية، ومنها قنوات MBC1 ، وMBC مصر، و MBC العراق، ومنصة ”شاهد“.


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