» حبس أحمد السبكي عام بعد تهجمه علي موقع" صدي البلد"

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احمد السبكي
احمد السبكي

متابعات - أمينة عبد العال

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احمد السبكي

قسم العجوزة

 قامت نيابة العجوزة بتنفيذ حكم بحبس المنتج السينمائي أحمد السبكي لمدة سنة في قضية شيك بدون رصيد، حيث أثبتت تحريات نيابة العجوزة بأن المنتج أحمد السبكي صادر ضده حكم بالحبس في القضية رقم 985/22 جنح العجوزة لسنة 2000.

وأكدت مصادر أمنية بأن المنتج احمد السبكي لم يتم إخلاء سبيله من ديوان قسم شرطة الدقي، على الرغم من صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ألف جنيه بعد التحقيق معه في واقعة اقتحام موقع صدى البلد الإخباري يوم الاثنين الماضي.

وأنه خلال التحري عن المنتج أحمد السبكي تبين أنه صدر ضده حكمين غيابيين، الحكم الأول صادر من محكمة العجوزة بحبسه لمدة سنة فى قضية شيك بدون رصيد، والحكم الثاني صادر من محكمة المعادي فى قضية شيك بدون رصيد وتم الحكم عليه فى القضية الثانية بالحبس لمدة 3 شهور.

وقد تم ترحيل المنتج أحمد السبكي إلى قسم شرطة العجوزة وسوف يتم عرضه على النيابة للمعارضة، وبعدها يتم ترحيله إلى قسم شرطة المعادي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده فى القضية الثانية.

وكان المنتج السينمائي أحمد السبكي قد تم اتهامه بواقعة التعدي على مقر صدي البلد لوجود خلافات بينه وبين قناة صدي البلد بعد أن قامت القناة بعرض مسلسله “سوبر ميرو” وأنه استعان بإحدى عشر بودي جارد لتحطيم المقر والاعتداء على العاملين به بالضرب اعتقاداً منه بأن مقر الموقع الإخباري هو مقر قناة صدي البلد.


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