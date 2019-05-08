» الجوية السعودية تقدم تعويضات.. تعرف علي المستحقين

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متابعات - أمينة عبد العال

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السعودية

تعويضات

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السعودية  أسفها عن الأضرار التي لحقت بعملائها، جراء تأخر بعض رحلاتها وطالبتهم  بالتقدم للحصول على التعويضات المستحقة.

وأكدت المؤسسة في تغريدة على حسابها الرسمي فى "تويتر"، أن التأخير نتج "لظروف تشغيلية تزامنت مع أحوال جوية متقلبة" في بعض مناطق السعودية.

وكانت الخطوط الجوية السعودية، قد أصدرت بيانا يوم أمس حول التأخير، الذي حصل فى عدد من رحلاتها خلال الأيام الماضية، وقالت إن ما حصل كان ظرفا استثنائيا استوجبته أوضاع تشغيلية غير اعتيادية.



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