» السياحة تطلق حملة مع" CNN" للترويج للسياحة

08 مايو 2019 - 05:03 م

أطلقت أمس وزارة السياحة الشراكة الجديدة مع شبكة CNN العالمية لتنفيذ حملة سياحية دولية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر تجمع بين الصورة وحكاية المكان باستخدام تقنيات الترويج الحديثة، من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لشبكةCNN ، وذلك خلال حفل أقامته الوزارة أمس في قصر الأمير محمد على بالمنيل.

حضر الحفل عددا من الوزراء وكبار المسئولين والإعلاميين والشخصيات العامة، منهم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى سفراء عدد من الدول منهم سفراء دول سنغافورة والأردن وفرنسا وبلجيكا.

كما حضر السيد أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار بالبرلمان، وعددا من نواب البرلمان منهم النائبة سحر طلعت مصطفى والنائب أحمد ادريس، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية الخمس، وعددا من رجال صناعة السياحة والمستثمرين، الى جانب عددا من رؤساء البنوك؛ ورؤساء مجالس ادارات كبرى شركات الترويج والإعلان في مصر، ومجموعة من المدونين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الحفل ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة كلمة أعربت خلالها عن سعادتها بهذه الشراكة المثمرة مع واحدة من أكبر الشبكات الإخبارية العالمية وأكثرها انتشارا ومشاهدة وهى شبكة CNN .

وأوضحت الوزيرة أن هذه الشراكة لن تقتصر على مجرد شراء وقت إعلاني على القناة، إنما ستتضمن العمل على خلق محتوى متميز ومختلف جديد ومتطور يجذب المشاهدين والمتابعين للمنصات المتعددة لشبكةCNN حول العالم الى مصر، ويخاطب شرائح متنوعة من السائحين.

كما أشارت إلى أن الحملة سترتكز على إبراز وتسليط الضوء على ما تتمتع به مصر من تنوع في مقاصدها وأماكنها السياحية الكثيرة، إلى جانب دفء وحسن ضيافة شعبها، وذلك من خلال تحديث آليات الترويج السياحي لمصر وفقا لما يتضمنه برنامج الإصلاح الهيكلى الذي أطلقته الوزارة لتطوير القطاع.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تطويع أهداف وآليات هذه الحملة لتتماشى مع المحاور الثلاث للحملة الترويجية لمصر بالخارج وهم الترويج لكل منطقة او محافظة سياحية على حدة مثل أسوان والأقصر وسهل حشيش وشرم الشيخ ومرسى علم؛ وحملة People to People لإظهار نماذج من المصريين المبدعين للعالم ؛ والترويج للمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه في 2020.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن حرص الوزارة على الترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير فى كافة اللقاءات التليفزيونية والمحافل المحلية والدولية التى تشارك بها مما يعيد مكانة مصر فى السياحة الثقافية، وقدمت الشكر للدكتور خالد العناني وزير الآثار على الجهود التي تقوم بها وزارته للانتهاء من المتحف، والاكتشافات الأثرية التي تقوم بها وزارة الآثار والتي تلفت أنظار العالم إلى مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على دعم القيادة السياسية والحكومة لقطاع السياحة لوضع مصر فى مكانة رائدة على خريطة السياحة العالمية.

ومن جانبه أكد مروان كاي مسئول الشئون التجارية للشرق الأوسط بشبكة CNN الأمريكية علي أن شبكة CNN تدرك أهمية مصر السياحية بالنسبة للعالم، مشيرا الي أن هذه الشراكة ستمكن مصر من الوصول إلى شرائح مختلفة من السائحين بجميع انحاء العالم، لافتا إلى أن الشبكة تمتلك إمكانيات كبيرة ستسخرها للترويج للسياحة المصرية في الخارج.

وأضاف أن هذه الشراكة تهدف الي التخطيط للترويج لمصر بالأسواق السياحية المختلفة؛ وذلك من خلال تنفيذ برامج ترويجية مختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم خلق محتوى عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة كل على حدة وذلك لإظهار الإمكانيات السياحية والاثرية التي تتمتع بها هذه المقاصد، لافتا الي أنه سيتم الترويج للتاريخ والحضارة المصرية العريقة من خلال تنفيذ حملة للترويج للمتحف المصرى الكبير.

كما أشار الي أنه سيتم بث رسائل إيجابية عن المقاصد السياحية المصرية وعن الشعب المصري لخلق وعي إيجابي عن مصر؛ وذلك لعرض تجربة مصر الرائعة التي يمكن ان يعيشها السائح عند زيارته لمصر، لافتا أنه من المتوقع أن يشاهد هذه الحملة أكثر من 10 ملايين نسمة حول العالم.

وقامت الوزيرة خلال الاحتفالية بدعوة جيرمى جيرسى مؤسس شركة Beautiful Destantion بعرض فيلم دعائى يقدم نبذة عن الأماكن السياحية المختلفة التي قام بالتصوير فيها في أثناء اعداده لمجموعة من الأفلام الترويجية في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة السياحة، والذي يتضمن التعاون في تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر.