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الخشاب تكشف عن حقيقة زواجها من الفنان مدحن صالح

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مدحت صالح وسمية الخشاب
مدحت صالح وسمية الخشاب

متابعات - أمينة عبد العال

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أول تعليق لـ"الخشاب" عن زواجها عرفيًا من مدحت صالح

مدحت صالح

احمد سعد

سمية الخشاب

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن صحة الشائعات التي تترد بخصوص زواجها عرفيا من الفنان مدحت صالح، مؤكدة إنها غير صحيحة.

وأضافت إن هذه الأخبار كذب، وأنها لم تتزوج عرفيا من مدحت صالح، بل ولم تقابله في حياتها إلا مرة واحدة.

كما تحدثت سمية عن حياتها بعد الطلاق ووجهت رسالة لزوجها السابق قالت فيها: "ربنا يصلح حالك ويوفقك يا رب، الطلاق رزق في حالات معينة، لما العلاقة الزوجية يأتي من ورائها أذى أو ترجّع البني أدم للخلف، "أنا احلويت بعد الطلاق.. وممكن أعيش بدون رجل".

سمية تحدثت عن الأمومة وقالت إنها تتمنى أن يرزقها الله بطفل، وطالما دعت الله كثيرا، ولكن إن رزقها فهي راضية وشاكرة، وإن لم يقدر لها أن تكون أما فهي أيضا ستكون راضية وسعيدة.

الفنانة المصرية نفت أن تكون أغنية "بتستقوى"، رسالة لشخص معين، وأكدت في حوارها ببرنامج "رسايل"، على "نجوم إف إم"، إنها توجه رسالة عامة لأي رجل يستخدم العنف ضد المرأة ويستقوى عليها.

يُذكر أن سمية الخشاب تزوجت من الفنان أحمد سعد في عام 2017، وظلت سمية تحكي عن علاقتهما القوية وأنه توأم روحها، ولكن الجمهور تفاجأ منذ شهور عندما أعلن احمد سعد انفصاله عنها.

سمية قالت إن زوجها يرفض الطلاق، وأنها رفعت ضده دعوى خلع، بعدما أصابها الضرر لغيرته الشديدة منها.

 


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