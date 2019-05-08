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للحامل في رمضان.. افطري فورا في هذه الحالة

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حامل
حامل

متابعات - أمينة عبد العال

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رمضان

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الدوار

حذر الأطباء من بعض الأعراض التي قد تتعرض لها الحامل أثناء الصيام، مؤكدين أنها يجب ان تفطر فورا إذا تعرضت لهذه الأعراض.

حيث تحتاج الحامل في شهر رمضان لاهتمام مُضاعَف على صحتها؛ لا سيما أن نظامها الغذائي يجب أن يتخلله سعرات حرارية وسوائل أكثر؛ خاصة في الطقس الحار؛ لذا فإن سَمح لها وضعها بالصيام؛ فعليها تناول الكثير من السوائل والطعام المناسب؛ ليكفي جسمها وجنينها طيلة اليوم.

ولأن الصيام خلال الحمل يزيد من مخاطر تعرّضها لوعكات صحية بسبب الامتناع عن الأكل والشرب ساعات طويلة؛ كشفت أخصائية أمراض النساء والتوليد في أحد المراكز الطبية بأبو ظبي الدكتورة عائشة المختار، عن الأسباب التي تُجبر الحامل على كسر صيامها في رمضان.

وأوضحت -وفق ما نشره موقع "24" الإخباري الإماراتي- أهمية اهتمام الحامل بنظامها الغذائي الذي يجب أن يتضمن تناول كميات مناسبة من الأغذية التي تحتوي على الحديد والكالسيوم والمغنيزيوم، إضافة إلى البروتينات والنشويات والسوائل، مع قدر قليل من الدهون والسكريات، كما يجب عليها ألا تبذل مجهودًا إضافيًّا خلال فترة صيامها؛ كي لا تتعرض لهذه الأعراض السبعة التي تستدعي كسر صيامها على الفور، وهي:

- الدوار أو الصداع الحاد

- الرجفة

- الغثيان

- سرعة ضربات القلب

- الصداع الشديد

- اضطرابات الرؤية

- انخفاض حركة الجنين (خاصة في المرحلة الأخيرة من الحمل).


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