» شاهد.. الصورة الأولى لمولود "هاري وميجان"

08 مايو 2019 - 02:27 م

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الصور الأولى لظهور المولود الملكي، للأمير هاري وميجان ماركل، حيث ظهر الزوجان وهم في قمة سعادتهما بمولدهما الجديد، مع إصرارهما على عدم كشف اسمه.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن الدوقة ميجان ماركل، أظهرت مدى اهتمامها بمولودها الجديد، حيث تم تصويرها لأول مرة منذ ستة أسابيع، أي منذ انسحابها من الحياة العامة قبل الولادة.

أعرب الوالدن الملكيان، عن سعادتهما الشديدة بطفلهما، فقالا: "نحن متحمسان للغاية للحصول على نصيبنا من السعادة والبهجة، "وقالت ميجان،"إنه أمر سحري، إنه لأمر مدهش للغاية، لدى أفضل رجلين في العالم، لذلك أنا سعيدة حقًا".

وكانت تأمل زوجة الأمير هاري، في الولادة بشكل طبيعي في المنزل تبددت حيث تم نقلها إلى المستشفى من أجل وضع مولودها الأول، وذلك برفقة الأمير هاري والفريق الأمني الذى ذهب معهم إلى المستشفى.

ووصلت "ماركل" إلى المستشفى فى لندن مساء يوم الأحد، حتى تمت عملية الولادة لمولودها الأول الذكر فى تمام الساعة 5.26 صباحا، حيث تم إجراءات نقلها إلى المستشفى فى سرية تامة من قبل الفريق الأمنى، حتى أن بعض كبار أفراد العائلة المالكة لم يكونوا على علم.

وعلى الأرجح تم نقلها إلى مستشفى بورتلاند فى لندن حيث تصل مصاريف عملية الولادة فيها إلى 15 ألف جنيه استرلينى، وذلك وفق ما ذكرته الصحيفة .



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