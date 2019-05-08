السيسي يصدق على قانون للتنقيب عن البترول واستغلاله

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متابعات - الدويني فولي

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قرار

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الثروة المعندنية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 9 لسنة 2019، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ديا السويس جي إم بي إتش، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
جاء ذلك بعد أن قرر مجلس النواب القانون.

ويمنح القانون رقم رقم 9 لسنة 2019 في مصر، الترخيص لوزارة البترول، حتى تتعاقد مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "دايا السويس جي إم بي إتش".

ويفتح القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، في وقت سابق، الباب أمام التعاقد مع منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت في خليج السويس.

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