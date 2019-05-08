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رجل يطارد زوجته بسكين قبل الإفطار.. السبب غريب

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متابعات- علا خطاب

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المغرب،

شهر رمضان

كويتي

العصير

من الطرائف والعجائب في الشهر الكريم، كانت مطاردة مواطن كويتي زوجته بسكين قبيل أذان المغرب بهدف طعنها بسبب نسيانها وضع العصير بالثلاجة قبل موعد الإفطار.

وقد تلقت الشرطة الكويتية بلاغًا من مواطنة تستغيث لإنقاذها من زوجها بعد أن فقد أعصابه أثناء شجار بينهما بسبب نسيانها وضع العصير بالثلاجة، وفقًا لصحيفة محلية.

وعلى الفور استعدت شرطة محافظة حولى الزوج وتم التحقيق معه، إذ اعترف بفعلته مبديًا أسفه عليها وتم توقيعه على تعهد بعدم تكرار تصرفه بناءً على طلب زوجته وتم إثبات الحالة.


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