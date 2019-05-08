  • الأربعاء 08 مايو 2019
  • بتوقيت مصر04:06 م
بحث متقدم
حامل

للحامل في رمضان.. افطري فورا في هذه الحالة

مبطلات الصيام

تعرف علي كفارات الإفطار في رمضان

خادم الحرمين وولي عهده

شاهد.. ماذا قال خادم الحرمين وولي عهده للرئيس الروسي في يوم النصر

السفير الإيطالي

سفير إيطاليا يغني مع المحتجين : "أنا سوداني"

السيسي

السيسي يصدق على قانون للتنقيب عن البترول واستغلاله

عربات السكة الحديد

السكة الحديد تكشف حقيقة رفع أسعار التذاكر فى يوليو

الجيش

عمل بطولى لضابط مصرى.. تعرف على التفاصيل

تغريم "السبكي" 10 آلاف جنيه لسبه وتحرشه بأنثى

نيابة الدقى تتحفظ على "السبكى" لحبسه عامًا

المغامسي

المغامسي يكشف مفاجأة عن المرأة في فترة "الصحوة"

القرني

روائي سعودي يرفض اعتذار القرني: دمرت سمعتي

فريدة الشوباشي: "اللي بيحصل ده عيب"

الحياة السياسية

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

«اللي ميبقاش شيخ السلطان حياته وآخرته قطران»

#

شاهد.. مشادة كلامية حادة بين ضيوف الإبراشي

#

حساسين: مفيش دوري السنة دي

#

حساسين: "اللي بيحصل ده موت وخراب ديار"

انتقدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، الدراما المصرية التي تُعرض خلال شهر رمضان واصفة إياها بالمزعجة، مشيرة إلى أنها لا تصور مصر بمظهرها وشكلها الحقيقي.

وأضافت الشوباشي خلال لقاء لها على فضائية "إكسترا نيوز"، قائلة: "مصر التي أعرفها هي التي تتبنى ثقافة الحوار وليس القتل والعنف، مثلما باتت الدراما المصرية تروج له، معقبة:"اللي بيحصل دا عيب".

وتابعت أنها منذ عودتها من باريس قبل نحو 18 عامًا، لم تشاهد مسلسلاً جيدًا سوى مسلسل كلبش الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، واصفة الدراما المصرية قديما بالجامعة لشمل العائلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الخشاب تكشف عن حقيقة زواجها من الفنان مدحن صالح
» تعرف علي كفارات الإفطار في رمضان
» للحامل في رمضان.. افطري فورا في هذه الحالة
» شاهد.. ماذا قال خادم الحرمين وولي عهده للرئيس الروسي في يوم النصر
» عملية دقيقة تستغرق 30 دقيقة بالحرم المكي".. تعرف عليها
» شاهد.. الصورة الأولى لمولود "هاري وميجان"
» رجل يطارد زوجته بسكين قبل الإفطار.. السبب غريب
» "الصين" تمنع الأويغور من الصلاة والصيام
» الجنايات تقضي بإعدام 5 متهمين بالبساتين.. ما السبب؟
» طبيب شهير ينصح والد مريض بالطلاق على الهواء
» «البراغيث» تجبر شرطة فرنسا على غلق مراكزها

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)