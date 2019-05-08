المغامسي يكشف مفاجأة عن المرأة في فترة "الصحوة"

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المغامسي
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المرأة

الصحوة

القرنى

المغامسي

أدلى الداعية السعودي صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، برأيه عقب الجدل الواسع الذي أثاره الداعية الإسلامي، عائض القرني حول الصحوة في المملكة والأخطاء التي ارتكبتها في العقود الماضية.

وأضاف في مقابلة للمغامسي على قناة MBC حيث سئل إن كانت الصحوة "عودة للإسلام أم رحلة للتطرف"، حيث أجاب: "تعلم أن الصحوة أصلا لم تكن بيد شخص واحد ولا في يد طائفة فكرية واحدة يمكن أن نحكم عليها حكما فاصلا، لأنها كانت ذات شجون تتخطفها أياد كثيرة منها الصادق ومنها الكاذب ومنها المحق ومنها الباطل ومنها صوت عال ومنها صوت عميق فلا يمكن أن يقال عنها إجمالا بحكم واحد نلتزم جميعا به".

وعن وضع المرأة في زمن الصحوة قال:  الخطاب الفقهي في زمن الصحوة نحو المرأة كان شديدا جدا ، حيث ظهرت فتاوى تحرم إخراج بطاقة الأحوال للنساء، وقيادة المرأة كانت ترى من كبائر الذنوب".

وأشار إلى أن الصحوة إجمالا ليست عودة للإسلام لأن الإسلام حاضر وموجود وظاهر، حيث إنه  بعد ظهور الصحوة انتشر العلم الشرعي بين الناس وبدأ الشباب في التقليل من الذهاب لمواطن اللهو.

كما طالب المغامسي في حديثه أن تكون العودة إلى الوسط لا إلى  أقصى اليسار، وهي نقطة مهمة جدا، بحسب وصفه.

يأتي هذا بعد موجة من الجدل عقب هجوم الداعية السعودي عائض القرني على حكومتي قطر وتركيا متهما إياهما بالتآمر على المملكة.

وأضاف خلال استضافته من قبل الإعلامي عبد الله المديفر، على فضائية "روتانا خليجية"، أني: "أعلنها ، دولتنا وقيادتنا وشعبنا مستهدفون، من قطر وتركيا وإيران والإخوان".

وأوضح أنه لا مكان للمنطقة الرمادية بعد اليوم، وأنه بايع الملك سلمان، ومحمد بن سلمان، بيده، ويعتبرهما خطا أحمر.

كما اعتبر القرني أن "الحياد خيانة"، وأن من يصمت عن الدفاع عن الوطن فاقد للمروءة والكرامة، مؤكدا أنه ذهب إلى سلطات بلاده، وقدم اعتذاره عن عمله السابق مع القطريين، متهما العديد من المواطنين بالحصول على أموال طائلة من الدوحة. 

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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