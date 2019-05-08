نيابة الدقى تتحفظ على "السبكى" لحبسه عامًا

08 مايو 2019 - 01:16 م

قررت نيابة الدقي التحفظ على المنتج أحمد السبكي، وذلك لصدور حكم عليه بالحبس لمدة سنة في قضية شيك بدون رصيد بدائرة قسم شرطة العجوزة، لحين إنهاء إجراء الحكم الصادر ضده.





كما قررت النيابة إخلاء سبيل الصحفيين أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد وإسلام مقلد وأحمد سالم من قسم شرطة الدقى والتحفظ على أحمد السبكي - صادر حكم ضده بالحبس لمدة عام في قضية شيك بدون رصيد بدائرة العجوزة.





وكانت نيابة الدقي، قررت مساء أمس الثلاثاء، إخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي، ومتهم آخر في واقعة اقتحام مقر موقع "صدى البلد"، بكفالة 1000 جنيه.





وكان صحفيو الموقع اتهموا المنتج أحمد السبكي، بالوقوف وراء الحادث، بسبب خلافات بينه وبين قناة صدى البلد بعد عرضها مسلسل "سوبر ميرو"، على حد قولهم.





كما أمرت بصرف رئيس تحرير موقع صدى البلد أحمد صبري، واثنين من الصحفيين بضمان محل إقامتهم من قسم الدقي.



