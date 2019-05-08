  • الأربعاء 08 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:21 م
بحث متقدم
عربات السكة الحديد

السكة الحديد تكشف حقيقة رفع أسعار التذاكر فى يوليو

الجيش

عمل بطولى لضابط مصرى.. تعرف على التفاصيل

تغريم "السبكي" 10 آلاف جنيه لسبه وتحرشه بأنثى

نيابة الدقى تتحفظ على "السبكى" لحبسه عامًا

المغامسي

المغامسي يكشف مفاجأة عن المرأة في فترة "الصحوة"

القرني

روائي سعودي يرفض اعتذار القرني: دمرت سمعتي

ترامب

"نيويورك تايمز" تكشف مفاجأة جديدة عن ترامب

زوجة صدام

اشتعال خلاف عشائري بسبب قصر زوجة صدام

الأردن

استقالة الحكومة الأردنية بالكامل.. تعرف على السبب

صلاح يحتفل بالهدف

«صلاح» على رأس المرشحين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

فاعل

فاعل خير أدمن بسببه عُشْرهذه الدولة

روائي سعودي يرفض اعتذار القرني: دمرت سمعتي

الصفحة الأخيرة

القرني
القرني

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الإمارات: اعتذار القرني يستحق هذا الوصف

#

كاتب سعودي: قريبا ستظهر هذه المفاجأة

#

أمير سعودي يرفض شرب " قهوة تركية"

#

تدوينة لكاتب سعودى عن قصف غزة تشعل "تويتر"

عبده خال

اعتذار القرني

دمرت سمعتي

رفض الكاتب والروائي السعودي عبده خال، اعتذار الشيخ عائض القرني، واعترافاته حول فترة الصحوة.

وأضاف خال في مقال نشرته عكاظ السعودية أن عشرات من الكتّاب تم تشويه سمعتهم وحياتهم بسبب أنهم وقفوا ضد ذلك التيار الجارف الذي أطلق عليه مؤخرا مصطلح الصحوة، منوها أنه اعتذر متأخر جدا، فقد تمت سرقة حياة الناس لـ40 سنة مضت.

وقال أيضا : "وأنا ممن سرق عمري وأصبحت حياتي مليئة بالاتهامات والتشويهات من قبل زعماء تلك الصحوة ومن قبل مريدي أولئك المشايخ" .

وأكد أنني لن أقبل اعتذار كل الصحويين، فقد سرقت حياتي ودمرت سمعتي بألسنتهم وكذبهم الذي عاشوا به، فمن ممن سرقت حياته أو فقد حياة ابنه يمكن له الآن أن يصفح من غير الاقتصاص من كل المحرضين" .

يذكر أن القرني اعتذر في مقابلة تلفزيونية قبل يومين عن الصحوة قائلا: "بكل صراحة وشجاعة باسم الصحوة أعتذر للمجتمع عن الأخطاء التي خالفت الكتاب والسنة، وخالفت سماحة الإسلام، وخالفت الدين الوسطي المعتدل الذي نزل رحمة للعالمين".

وأضاف أن علاقته مع قطر كانت ضمن العلاقات التي تربط السعودية بقطر حينها، وتوقف عن استكمال العلاقة بعد كشف التآمر، وعلى الفور ذهب للقيادة الحكيمة واعتذر لتقبل اعتذاره.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الصين" تمنع الأويغور من الصلاة والصيام
» الجنايات تقضي بإعدام 5 متهمين بالبساتين.. ما السبب؟
» طبيب شهير ينصح والد مريض بالطلاق على الهواء
» «البراغيث» تجبر شرطة فرنسا على غلق مراكزها
» نجم الأهلي يرحب بتمديد عقده مع الفريق
» شاهد.. رئيس فنزويلا يرقص على "الراب" رغم الاحتجاجات
» بالفيديو.. حوت يعيد جوال سقط من سائح بالمياه
» رضا عبد العال يكشف مفاجأة عن "مقلب رامز"
» بالأرقام.."ميسي" الأسوأ في مباراة ليفربول
» «صلاح» على رأس المرشحين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
» حارس مرمى شهير: "ليه مستعجلين على موتي"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)