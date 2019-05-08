روائي سعودي يرفض اعتذار القرني: دمرت سمعتي

08 مايو 2019 - 12:33 م

رفض الكاتب والروائي السعودي عبده خال، اعتذار الشيخ عائض القرني، واعترافاته حول فترة الصحوة.

وأضاف خال في مقال نشرته عكاظ السعودية أن عشرات من الكتّاب تم تشويه سمعتهم وحياتهم بسبب أنهم وقفوا ضد ذلك التيار الجارف الذي أطلق عليه مؤخرا مصطلح الصحوة، منوها أنه اعتذر متأخر جدا، فقد تمت سرقة حياة الناس لـ40 سنة مضت.

وقال أيضا : "وأنا ممن سرق عمري وأصبحت حياتي مليئة بالاتهامات والتشويهات من قبل زعماء تلك الصحوة ومن قبل مريدي أولئك المشايخ" .

وأكد أنني لن أقبل اعتذار كل الصحويين، فقد سرقت حياتي ودمرت سمعتي بألسنتهم وكذبهم الذي عاشوا به، فمن ممن سرقت حياته أو فقد حياة ابنه يمكن له الآن أن يصفح من غير الاقتصاص من كل المحرضين" .

يذكر أن القرني اعتذر في مقابلة تلفزيونية قبل يومين عن الصحوة قائلا: "بكل صراحة وشجاعة باسم الصحوة أعتذر للمجتمع عن الأخطاء التي خالفت الكتاب والسنة، وخالفت سماحة الإسلام، وخالفت الدين الوسطي المعتدل الذي نزل رحمة للعالمين".

وأضاف أن علاقته مع قطر كانت ضمن العلاقات التي تربط السعودية بقطر حينها، وتوقف عن استكمال العلاقة بعد كشف التآمر، وعلى الفور ذهب للقيادة الحكيمة واعتذر لتقبل اعتذاره.