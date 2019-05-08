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نجم الأهلي يرحب بتمديد عقده مع الفريق

الرياضة

صالح جمعة
صالح جمعة

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سيد عبد الحفيظ: خلصنا تعاقدات مع لاعبينا وداخلين على الفرق التانية

أعلن صالح جمعة موافقته على تمديد عقده مع الأهلي، بعد دخول سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في مفاوضات جادة معه في هذا الشأن.

وطلب "عبد الحفيظ" من اللاعب تمديد عقده لمدة 3 مواسم إضافية بخلاف السنة المتبقية في عقده، خاصة بعد عودته للمشاركة بشكل أساسي وظهوره بشكل جيد مع الفريق الأحمر.

وتستهدف إدارة الأهلي الحفاظ على عناصر الفريق المهمة وهو ما ظهر فى تمديد عقود عدد من اللاعبين تنتهى عقودهم أيضًا بنهاية الموسم المقبل، منهم التونسي على معلول والنيجيري جونيور أجاي وعمرو السولية وكريم نيدفيد.


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