"العسكري السوداني" يوضح معلومات عن "صفقة السلاح"

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السودان

السلام

الخرطوم

المجلس العسكري

شرح المجلس العسكري في السودان، مساء أمس، توضيحات بشأن شحنة من الأسلحة، واتي عثر عليها خلال مداهمة عقار بالعاصمة الخرطوم في وقت سابق.

وقال عضو المجلس العسكري، ياسر العطا، إن الأسلحة التي جرى العثور عليها تخص منظومة الأمن الشعبي، وأضاف أن تفكيكها يجري في الوقت الحالي حتى تكون في أيدي "الجهات النظامية".

وجاء التوضيح بعدما صادرت القوات السودانية أحزمة ناسفة وأسلحة، تضم بنادق مزودة بكواتم للصوت وأجهزة تحكم لتفجير العبوات الناسفة عن بعد، وهواتف متصلة بالأقمار الصناعية، خلال مداهمة لأحد العقارات في الخرطوم.

ويتولى المجلس السلطة في السودان بشكل مؤقت، عقب عزل الرئيس عمر البشير في شهر أبريل الماضي، عقب احتجاجات على مدى أشهر ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.

وتتواصل الاحتجاجات التي تتسم بالسلمية مع مطالبة جماعات المعارضة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين، وتقودها قوى الحرية والتغيير.

ولمح المجلس العسكري إلى احتمالية إجراء انتخابات مبكرة، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع قوى المعارضة.

ويوم الثلاثاء، قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، إن المجلس يملك خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي.

وأضاف كباشي خلال مؤتمر صحفي أن أكثر من 4 أعضاء في المجلس الانتقالي قدموا استقالاتهم.


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