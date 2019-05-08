» رضا عبد العال يكشف مفاجأة عن "مقلب رامز"

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كشف الكابتن رضا عبد العال، عما كان يعلم بمقلب رامز جلال أم لا؟، وذلك خلال حلقة رامز في الشلال التي أذيعت مساء أمس.

وأكد "عبد العال" خلال برنامجه مع إبراهيم فايق في برنامج نمبر وان، عدم علمه بالمقلب الذي تعرض له في برنامج، مضيفًا: عندما سمعت صوت الغوريلا أظلمت الدنيا من حولي، وبدأت أردد الشهادة كي لا أشعر بشيء عندما تلتهمني"، مؤكدًا أن الحلقة لم تكن مفبركة كما يردد البعض.

وأضاف: "ابنتي عندما شاهدت الحلقة بكت وطلبت مني رفع قضية على رامز جلال، لكنني أخبرتها أنني متعاقد مع القناة ولم أكن أعرف أي شيء عن المقلب".

وأكد عبد العال، أن سبب زيادة وزنه بسبب إصابته بمرض السكر، مطالبًا من رامز جلال تقديم اعتذار رسمي بسبب حديثه عن زيادة وزن "كرشه" وكلامه عن ملابسه ومدينة نبروه.


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