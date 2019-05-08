» طبيب شهير ينصح والد مريض بالطلاق على الهواء

08 مايو 2019 - 11:40 ص

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن نسبة الطلاق تزايدت في مصر خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" على فضائية "صدى البلد": "90% من الشباب لا يعرفون معنى الآية الكريمة المكتوبة دائمًا على كروت دعوات الفرح التي تقول ومن آياته أن خلق لكم أزواجًا"، معقبًا: "أن معظم الأزواج يعيشون بقانون الدنيا، وليس بمعجزة الله تعالى في الآية الكريمة".



وتابع: "جاءني شاب في العيادة بكى أثناء الكشف عليه، وأخبرني أن والده يرغب في تطليقه من زوجته، فطلبت لقاء والده، وبالفعل جاءني العيادة وعلمت منه أنه متكفل بمصاريف بيت ابنه الذي يتقاضى راتب 15 ألف جنيه، ينفقهم على طعام العشاء في المطاعم، فقولت له طلقه من مراته، لأنك صنعت ذكرًا وليس رجلاً، وشتان بين الذكورة والرجولة".



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