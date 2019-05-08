بالفيديو.. الجندى: القرآن سخر من هؤلاء

08 مايو 2019 - 11:02 ص





أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك آيات قرآنية القصد منها السخرية من أصحاب المعاصي والفواحش.



و قال الجندي خلال حلقة "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "هناك آيات قرآنية هى أسلوب قاسٍ استخدمه القرآن مع أصحاب الفواحش".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "لازم نستخدم السخرية مع من يسخرون من القيم والفضائل والدين وسنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم".



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