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شاهد.. اعتراف جرىء لحنان مطاوع يحرج هشام سليم

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تن

حنان مطاوع

هشام سليم

صرحت الفنانة حنان مطاوع، بأنها عاشت مراهقتها في إعجاب شديد بالفنان هشام سليم، ما دفع والدتها الفنانة سهير المرشدي بتعنيفها للعدول عن الأمر.

وأضافت حنان خلال لقائها ببرنامج "ريحة الحبايب" الذي يذاع على فضائية "تن"، أنها كانت في المدرسة وقت عرض مسلسل "الراية البيضاء" فتأثرت كثيرًا بالدور الذي قدمه هشام سليم في هذا العمل، ودأبت على حضور كل مسرحياته وكانت أولها "مسرحية شارع محمد على" مع الفنانة شريهان.

وتابعت مطاوع قائلة: "كان أول ما يطلع على المسرح أصفق له بدون ما أعرف بيقول إيه"، مشيرة إلى أنها بعدما شاركته في مسلسل "محمود المصري"، في دور زوجته، صدمت بالدور وظل إعجابها به، وأخبرته بأنه "فتى أحلامها".

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