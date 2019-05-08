  • الأربعاء 08 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:33 م
بحث متقدم
القرني

روائي سعودي يرفض اعتذار القرني: دمرت سمعتي

ترامب

"نيويورك تايمز" تكشف مفاجأة جديدة عن ترامب

زوجة صدام

اشتعال خلاف عشائري بسبب قصر زوجة صدام

الأردن

استقالة الحكومة الأردنية بالكامل.. تعرف على السبب

صلاح يحتفل بالهدف

«صلاح» على رأس المرشحين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

فاعل

فاعل خير أدمن بسببه عُشْرهذه الدولة

أرشيفية

فضيحة فى رمضان تطيح بمدير التليفزيون التونسى

القرني

الإمارات: اعتذار القرني يستحق هذا الوصف

ميسي

تعرف على ما فعله "ميسى" بعد الهزيمة القاسية من ليفربول

تركي الحمد

كاتب سعودي: قريبا ستظهر هذه المفاجأة

الإفتاء تحذر من هذه العادة السيئة عند الإفطار

الحياة السياسية

مائدة الافطار
مائدة الافطار

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"الإفتاء" لهذا السبب إحياء ليلة منتصف شعبان ليس بدعة

#

فى هذه الحالة.. لا يجوز للمنتقبة الإدلاء بصوتها فى اللجان

#

سر العلاقة السيئة بين "عادل إمام" و "أحمد زكي"

#

"الإفتاء" تحذر من لعبة منتشرة: تأمر الأطفال بإيذاء أحبائهم


قالت دار الإفتاء، إن الإسراف في الطعام بعد الإفطار له تأثيرٌ سلبيٌّ على حكمة الصيام وغايته؛ لأن الإسراف في جملته مذمومٌ في شريعة الإسلام لقوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ الأعراف: 31، والاعتدال في كل شيءٍ محبوبٌ ومطلوب؛ لأن الإسلام دين الوسطية فلا تقتير ولا إسراف؛ قال تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا البقرة: 143.

وأوضحت الدار عبر صفحتها أن الصوم لا بد أن يكون له أثرٌ على الصائم؛ فليس من المنطقي أن يمسك الإنسان عن الطعام والشراب طوال اليوم، ثم يطلق العنان لنفسه بعد الإفطار لتنهل مما لذ وطاب وكأنه ما صام ولا استفاد من صومه شيئًا.

وأضافت أن هذا السلوك له مردودٌ سيئٌ على الصحة؛ فهو يرهق المعدة ويثقلها بما لا طاقة لها به بعد فترةٍ من الهدوء والراحة والاعتدال، وهذا ما يتنافى مع حكمة الصوم من التخفف والتقليل من الطعام والشراب قدر الطاقة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» نجم الأهلي يرحب بتمديد عقده مع الفريق
» شاهد.. رئيس فنزويلا يرقص على "الراب" رغم الاحتجاجات
» بالفيديو.. حوت يعيد جوال سقط من سائح بالمياه
» رضا عبد العال يكشف مفاجأة عن "مقلب رامز"
» بالأرقام.."ميسي" الأسوأ في مباراة ليفربول
» «صلاح» على رأس المرشحين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
» حارس مرمى شهير: "ليه مستعجلين على موتي"
» «عبد العال»: «بنتي عيطت من مقلب رامز فيا»
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة أياكس وتوتنهام
» شاهد.. اعتراف جرىء لحنان مطاوع يحرج هشام سليم
» قتلى فى تفجير أكبر ضريح صوفى

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)