» موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء

08 مايو 2019 - 10:28 ص

تقدم لكم "المصريون" اليوم الأربعاء، الموافق 8 مايو 2019، مواقيت الصلاة في عدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وهي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر 3:30

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 3:28

أذان المغرب 6:37

أذان العشاء 8:03

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر 3:31

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 3:36

أذان المغرب 6:44

أذان العشاء 8:12

مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف

أذان الفجر 3:33

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 3:27

أذان المغرب 6:36

أذان العشاء 8:01

مواقيت الصلاة في محافظة كفر الشيخ

أذان الفجر 3:28

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 3:32

أذان المغرب 6:40

أذان العشاء 8:07

مواقيت الصلاة في محافظة بورسعيد

أذان الفجر 3:22

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 3:26

أذان المغرب 6:35

أذان العشاء 8:02