» موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء

متابعات-علا خطاب
تقدم لكم "المصريون" اليوم الأربعاء، الموافق 8 مايو 2019، مواقيت الصلاة في عدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وهي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
أذان الفجر 3:30
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 3:28
أذان المغرب 6:37
أذان العشاء 8:03
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
أذان الفجر 3:31
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 3:36
أذان المغرب 6:44
أذان العشاء 8:12
مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف
أذان الفجر 3:33
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 3:27
أذان المغرب 6:36
أذان العشاء 8:01
مواقيت الصلاة في محافظة كفر الشيخ
أذان الفجر 3:28
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 3:32
أذان المغرب 6:40
أذان العشاء 8:07
مواقيت الصلاة في محافظة بورسعيد
أذان الفجر 3:22
أذان الظهر 11:47
أذان العصر 3:26
أذان المغرب 6:35
أذان العشاء 8:02
ظهر11:56 ص
فجر
03:36
شروق
05:09
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:44
عشاء
20:14