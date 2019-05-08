كاتب سعودي: قريبا ستظهر هذه المفاجأة

08 مايو 2019 - 10:28 ص

قال الكاتب السعودي تركي الحمد إنه قريبا ستظهر اعتذارات كثيرة عن فترة " الصحوة".

وكتب الحمد على حسابه في تويتر : " صحيح.. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن..قريبا سنرى اعتذارات كثيرة عن فترة " الصحوة " وما فعلت بنا".

وأضاف : ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: إن كان رموزها يعلمون سماحة الإسلام ووسطيته، فلماذا مارسوا التشدد والغلظة؟ وإن كانوا لا يعلمون، فكيف تصدوا للإفتاء بما يعلمون وما لا يعلمون؟

يأتي هذا عقب اعتذار الداعية السعودي عائض القرني للمجتمع السعودي عن الأخطاء أو التشديد الذي خالف الكتاب والسنة وسماحة الإسلام، مشيرًا إلى أنه سبق وأن ضيق على الناس.

وأضاف "القرني"، خلال لقائه على قناة روتانا خليجية، أنه مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم الذي نادى الأمير محمد بن سلمان، منوها: "بعد ما كبرنا ونضجنا اكتشفنا هذه المآخذ".

وأوضح القرني: هناك 3 خطوط حمراء: الإسلام المعتدل الوسطي، الوطن، القيادة والمبايعة للملك سلمان وولي عهده.

كما شن "القرنى" هجوما حادا على دولة قطر معتبرًا أنها تتآمر على المملكة العربية السعودية وتدعم معارضين بها، مؤكدا انتهاء علاقته بها بعدما اكتشف تآمرها.