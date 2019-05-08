أحمد عمر هاشم: تزوجت بـ 150 جنيها

08 مايو 2019 - 10:26 ص

وصف الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، قلة الزواج بالظواهر السلبية التي يجب أن يتخلص منها المجتمع، قائلا: "الشباب عليه ألا يخاف من تكاليف الزواج ويقبل على الزواج، والله سبحانه وتعالى سيعينه على هذا الأمر".



وأضاف "هاشم"، خلال حواره ببرنامج "منى والناس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن تكاليف زواجه لم تتعد الـ150 جنيهًا، وهذا المبلغ كان بسيط جدًا.



وتابع رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم زواج بناته بأشياء بسيطة للغاية، وطالب الشباب بتقديم أشياء رمزية في الزواج، وعدم المغالاة.



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