أول ضحايا الأهلى فى الانتقالات الصيفية

08 مايو 2019 - 10:16 ص

استقر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بنسبة كبيرة على الإطاحة بعمرو جمال عقب نهاية الموسم الجارى، بسبب فشله فى إثبات وجوده فى ظل الضغوطات التى يواجها الفريق بسبب خسارة البطولات، وتراجع النتائج الفترة الأخيرة.

ويعرض مجلس الأهلى المهاجم الدولى للبيع لأعلى سعر، على أن يتم تسويقه الفترة المقبلة من أجل تدعيم الفريق بمهاجم من العيار الثقيل.

فى السياق ذاته، ألمح بعض أعضاء الجهاز الفنى لمحمد نجيب مدافع الفريق، أن الموسم الحالى هو الأخير له داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وأنه لن يكون موجودًا خلال الموسم المقبل بسبب كِبر سنه، وتجديد دماء الدفاع.