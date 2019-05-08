"حمزة" يكشف مفاجأة عن جنازة محسنة توفيق

08 مايو 2019 - 10:15 ص

«رحلت بهية» هكذا شيع المئات من الفنانين والإعلاميين الفنانة الراحلة محسنة توفيق التي وافتها المنية أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد رحلة حافلة بالعطاء الفني قدمت خلالها عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية والإذاعية لتحجز لها مكانة رفيعة في تاريخ الدراما والسينما المصرية.

وتعليقًا على جنازتها، التي لم يشهدها نجوم الفن من الصف الأول، بل اكتفوا بتعليقات "باردة" على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كتب المهندس ممدوح حمزة على حسابه على تويتر، "دفعت ثمن: نعم لدرجة أني لم أر من الفنانين إلا نقيب الفنانين في جنازتها" .

ويكشف "حمزة" بتغريدته ما تعرضت له الفنانة الراحلة، محسنة توفيق، من تضيق وحصار فنيًا وسياسيًا، وذلك بسبب مواقفها الشجاعة والرافضة لمعظم سياسيات كل من الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس الراحل محمد أنور السادات، فبرغم حبها لـ"عبد الناصر" إلا أنها عارضته بشدة، واعتقلت في عهده لمدة عام ونصف العام بتهمة سياسية.

وفي عهد السادات تعرضت لحرب معلنة، فُفُرض عليها نوع من الحصار والتضييق فنيًا وسياسيًا بسبب مواقفها الرافضة لسياسات السادات، ولا سيما بعد توقيعه اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وطوال مشوارها الفني والإنساني لم تتخل محسنة توفيق عن مواقفها ولم تساوم على قناعاتها الاجتماعية والسياسية، وكانت على الدوام تؤمن بأن الفنان الحقيقي هو من يشعر بمعاناة الناس ويشاركهم لحظات فرحهم وحزنهم.

وفي ضوء هذه القناعة لم تكن محسنة توفيق يوما بعيدة عن قضايا مجتمعها ووطنها، ففي ثورة 25 يناير 2011 لم يمنعها سنها المتقدم وظروفها الصحية من النزول إلى ميدان التحرير ومشاركة المصريين هذه اللحظات التاريخية وظلت حتى آخر أيامها تدافع عن ثورة يناير؛ ضد محاولات تشويهها مؤكدة أن الثورة «لم تحرق ولم تكسر ولم تٌبلطج على أحد».

وكان آخر كلماتها خلال تكريمها في مهرجان أسوان الدولي إنها مدينة للشعب المصري، مضيفة: «قدمت في حياتي ما أشعر به، وما استفزني وأعجبني من خلال انتمائي للطلبة والعمال منذ صغري».