  • الأربعاء 08 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:22 ص
بحث متقدم
سيد قطب

أسرار خطيرة تنشر لأول مرة عن عائلة سيد قطب

300 قتيل ومصاب في تفجير ضريح بباكستان

قتلى فى تفجير أكبر ضريح صوفى

ارشيف

مفاجأة غير متوقعة في صادرات الصين

بن سلمان

فنانة خليجية شهيرة تصف بن سلمان بـ"المحرر"

الإعلامي أحمد موسى

موسى : " كدا عيب و بكره الدور عليكم "

الملك سلمان

أمر ملكي جديد بعد اجتماع الملك سلمان في جدة

صورة من الفيديو

فيديو كارثي لركاب يعتلون سطح قطار أثناء سيره

استقرار

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه المصري

أرشيفية

عودة شاب من الموت في حلوان بعد دفنه بـ3 أيام

عصام الحضري

خطأ ساذج من عصام الحضري يكشف فبركة مقلب "هاني رمزي"

دعاء اليوم الثالث من رمضان

الصفحة الأخيرة

عدد الصيام
أرشيفية

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة بالعاشر

#

"وائل جمعة" يدلي بصوته في التعديلات الدستورية بـ«قطر»

#

شاب يشنق نفسه بعد طرده من المنزل بعين شمس

#

"صلاح" يلحق بجيرارد وسواريز في قائمة تاريخية

الإخوان

تن

الديهى

سيد قطب

مضي اليوم الثاني من  شهر رمضان المبارك، ونستقبل قرائنا الأعزاء اليوم الثالث من هذا الشهر العظيم، وما أفضل من الدعاء كي نستقبله به، لذا استكمالاً لخدماتنا الإخبارية المتميزة في رمضان، نقدم لكم دعاء اليوم الثالث.

وقال الله تعالى في كتابه العزيز  "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ  فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" صدق الله العظيم .

وانطلاقًا من تعابير الآيات الكريمة، نجد أن شهر رمضان هو أكرم الشهور وأفضلها وارفعها درجة عن الله، وفيه يقبل الله توبة عباده وأعمالهم الصالحة وكل ما يتوجهون به من عبادات وابتهالات وأدعية وأعمال بغية طلب رضا الله والتوبة والعودة إلى الطريق الصحيح.

دعاء اليوم الثالث من رمضان: اَللّـهُمَّ ارْزُقْني فيهِ الذِّهْنَ وَالتَّنْبيهَ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالَّتمْويهِ، وَاجْعَلْ لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْر تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودِكَ يا اَجْوَدَ الاَجْوَدينَ".

فضل قراءة دعاء اليوم الثالث من رمضان:

ذكر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، بان من قراء هذا الدعاء “دعاء اليوم الثالث” فان له اجر عظيم، حيث من ارفع درجات أجره كما ذُكر في المصدر، بان قارؤه يبنى له بيت في الجنه ثوابا لقراءته بنية القربة إلى الله تعالى .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» رجل أعمال: حكم الإخوان أجبرني على هذا الشيء
» سيارة تدهس 13 طفلا غربى اليابان
» دعاء اليوم الثالث من رمضان
» المجلس العسكري السوداني يلمح بإجراء انتخابات مبكرة
» «الجبلاية» تدعم الزمالك بـ50 ألف مشجع
» هكذا سخر "هنيدي" من هزيمة برشلونة أمام ليفربول
» رضوى الشربيني لفنان شهير: خايفة أنتحر من اللي بتعمله
» سمية الخشاب توجه رسالة مثيرة لطليقها أحمد سعد
» فنانة شهيرة: أنا حمارة وغبية
» فنان شهير: زوجتي ضبطتني أخونها 3 مرات
» تفاصيل سرقة قناة الشرق لمسلسل «كفر دلهاب»

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)