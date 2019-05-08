08 مايو 2019 - 10:01 ص

مضي اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، ونستقبل قرائنا الأعزاء اليوم الثالث من هذا الشهر العظيم، وما أفضل من الدعاء كي نستقبله به، لذا استكمالاً لخدماتنا الإخبارية المتميزة في رمضان، نقدم لكم دعاء اليوم الثالث.

وقال الله تعالى في كتابه العزيز "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" صدق الله العظيم .

وانطلاقًا من تعابير الآيات الكريمة، نجد أن شهر رمضان هو أكرم الشهور وأفضلها وارفعها درجة عن الله، وفيه يقبل الله توبة عباده وأعمالهم الصالحة وكل ما يتوجهون به من عبادات وابتهالات وأدعية وأعمال بغية طلب رضا الله والتوبة والعودة إلى الطريق الصحيح.

دعاء اليوم الثالث من رمضان: اَللّـهُمَّ ارْزُقْني فيهِ الذِّهْنَ وَالتَّنْبيهَ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالَّتمْويهِ، وَاجْعَلْ لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْر تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودِكَ يا اَجْوَدَ الاَجْوَدينَ".

فضل قراءة دعاء اليوم الثالث من رمضان:

ذكر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، بان من قراء هذا الدعاء “دعاء اليوم الثالث” فان له اجر عظيم، حيث من ارفع درجات أجره كما ذُكر في المصدر، بان قارؤه يبنى له بيت في الجنه ثوابا لقراءته بنية القربة إلى الله تعالى .