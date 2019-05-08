فنانة خليجية شهيرة تصف بن سلمان بـ"المحرر"

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بن سلمان
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بن سلمان

فنانة خليجية

شمس الكويتي

المحرر

وصفت الفنانة شمس الكويتية ولي العهد السعودي  الأمير محمد بن سلمان بـ " المحرر".

وأضافت شمس خلال برنامج "مجموعة إنسان" : "أنا أسميه محرر الأحرار، لأن العبيد ما راح يدورون ع الحرية ولو الحرية كانت مطرًا ،لمسك العبيد مظلات" .

وأعربت عن انبهارها بالتطورات التي شهدتها المملكة وقرارات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وعن السماح للمرأة بالقيادة في المملكة قالت: "الأمير حقق أمنيتي شخصيا في إعطاء المرأة الحق في القيادة حتى لو ما تبغى تسوق، الموضوع مو السواقة الموضوع إعطاء حق".

وأوضحت أن ولي العهد  محمد بن سلمان عمل إنجازا كبيرا في المملكة، أنا ما كنت أحلم أن أغني على مسرح في السعودية"، مضيفة : "لم تقتصر التطورات على الجانب الثقافي أو الفني أو حقوق المرأة فقط، بل شملت أيضا تطورات اقتصادية".


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