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أسرار خطيرة تنشر لأول مرة عن عائلة سيد قطب

الحياة السياسية

سيد قطب
سيد قطب

إيمان هاني

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كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل تنشر لأول مرة عن عائلة القيادي الإخواني الراحل سيد قطب قائلاً: "إن العائلة تنحدر من محافظة أسيوط من أم وأب بسطاء، وخاله كان يدعي "أحمد حسين"، كان مثقفًا للغاية ومتأثرًا بأفكار الأديب عباس العقاد، وأخوة "سيد قطب" أيضًا تأثر بالعقاد ولكن ما عدا ما يخص أفكار مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا.

وأضاف "الديهي"، في برنامجه "أهل الشر" المذاع علي فضائية "تن"، أن سيد قطب كان لديه شقيق يدعي محمد وشقيقتين تدعي حميدة وأمينة.

وتابع أن محمد قطب شقيق سيد قطب كان له أفكار تكفيرية أكثر من شقيقه، حيث ألف كتاب بعنوان "هل نحن مسلمون" عام 1959 كفر من خلاله المجتمع بالكامل، تم اعتقاله أكثر من مرة ثم سافر للسعودية عام 1971 ولم يعد منها مرة أخرى".

وأكد أنه تم القبض على سيد قطب بتهمة التأمر على نظام الحكم وصدر قرار بإعدامه عام 1966، وتم القبض علي حميدة قطب، وحكم عليها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات حيث اتهمت بنقل معلومات وتعليمات من سيد قطب إلى زينب الغزالي، وكذلك المساهمة في لجنة لإعالة أسر المعتقلين، مشيرا إلى أنها خرجت من السجن وتزوجت بعد ذلك الدكتور حمدي مسعود وانتقلت معه للعيش بفرنسا وتوفت عام 2012.

وأضاف "الديهي"، أن أمينة قطب تزوجت من كمال السنانيرى والذي حكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة، ثم انتحر داخل السجن فجأة.

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