قتلى فى تفجير أكبر ضريح صوفى

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300 قتيل ومصاب في تفجير ضريح بباكستان
300 قتيل ومصاب في تفجير ضريح بباكستان

وكالات- الدويني فولي

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أعلنت السلطات الباكستانية، سقوط 6 قتلى على الأقل في تفجير استهدف ضريحًا صوفيًا في مدينة لاهور في هجوم يأتي في اليوم الثاني من أيام شهر رمضان في باكستان، الأربعاء.
الضريح المستهدف يسمى داتا ديربار ويعتبر أكبر ضريح صوفي في جنوب آسيا، والتفجير استهدف نقطة أمنية خارجه.

وأصدر مكتب عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني بيانا قال فيه: "يدين رئيس الوزراء عمران خان هذا الهجوم قرب داتا داربار، وعبر عن حزنه لسقوط ضحايا وتضامنه مع العائلات التي فقدت أحباء لها.."

وأضاف أن "التحقيقات ستبدأ في هذا الهجوم"، لافتا إلى أن "الجرحى سيستقبلون أفضل عناية ممكنة.

ويذكر أن التصوف انتشر في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة، ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرقا مميزة متنوعة معروفة باسم الطرق الصوفية. والتاريخ الإسلامي زاخر بعلماء مسلمين انتسبوا للتصوف مثل محي الدين بن عربي وشمس التبريزي وجلال الدين الرومي والنووي والغزالي.

ويشار إلى أن الطرق الصوفية لها شارات وبيارق وألوان يتميزون بها: فيتميز الرفاعية باللون الأسود. ويتميز القادرية باللون الأخضر. ويتميز الأحمدية باللون الأحمر، ويرى بعض خصوم الصوفية أن عددا من المنتسبين اليها هم من "أصحاب البدع" بسبب الطرق الخاصة التي يجرون عبرها طقوسهم   رغم نفي الصوفيين ذلك. وقد وصل الأمر ببعض الجماعات إلى حد تكفيرهم وتبرير شن هجمات عليهم.

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