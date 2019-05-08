» «الجبلاية» تدعم الزمالك بـ50 ألف مشجع

08 مايو 2019 - 09:40 ص

تواصل مسئولو اتحاد الكرة، مع الجهات الأمنية للترتيب لمباراة إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية التى تجمع بين الزمالك بطل مصر ونهضة بركان المغربى، والمقرر إقامتها مساء يوم 26 يونيو الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى الاتحاد للحصول على موافقة الأمن لحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير، لذا طلب مسئولو الجبلاية من الجهات الأمنية حضور 50 ألف مشجع، بهدف توفير أكبر دعم جماهيرى للمارد الأبيض أمام بطل المغرب.

وكان الزمالك يرغب فى إقامة المباراة على ستاد القاهرة، إلا أن مسئولى الاستاد أكدوا أن الملعب ما زال فى مرحلة التجهيز والتطوير استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.