أمر ملكي جديد بعد اجتماع الملك سلمان في جدة

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء أمرًا ملكيًا جديدًا بتعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

يذكر أنه في يناير الماضي صدر مرسوم ملكي بإقالة رئيس الهيئة السابق عبد الحكيم بن محمد التميمي.    

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد ترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء، مساء الثلاثاء أمس، في قصر السلام بجدة، بحضور ولي العهد محمد بن سلمان.

وجاء نص الأمر الملكي:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) بتاريخ11 / 2 / 1426هـ ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( 26739 ) بتاريخ 16 / 5 / 1440هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين معالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.


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