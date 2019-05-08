  • الأربعاء 08 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:24 ص
بحث متقدم
ممدوح حمزة

"حمزة" يكشف مفاجأة عن جنازة محسنة توفيق

سيد قطب

أسرار خطيرة تنشر لأول مرة عن عائلة سيد قطب

300 قتيل ومصاب في تفجير ضريح بباكستان

قتلى فى تفجير أكبر ضريح صوفى

ارشيف

مفاجأة غير متوقعة في صادرات الصين

بن سلمان

فنانة خليجية شهيرة تصف بن سلمان بـ"المحرر"

الإعلامي أحمد موسى

موسى : " كدا عيب و بكره الدور عليكم "

الملك سلمان

أمر ملكي جديد بعد اجتماع الملك سلمان في جدة

صورة من الفيديو

فيديو كارثي لركاب يعتلون سطح قطار أثناء سيره

استقرار

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه المصري

أرشيفية

عودة شاب من الموت في حلوان بعد دفنه بـ3 أيام

فيديو كارثي لركاب يعتلون سطح قطار أثناء سيره

آخر الأخبار

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تحطم مركبة فضاء إسرائيلية أثناء هبوطها على سطح القمر

#

حريق في قطار vip بقنا وإخلاء جميع الركاب

#

حريق هائل فى محطة مصر وأنباء عن سقوط قتلى

#

شاهد بالصور.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة

الركاب

دي إم سي

قطار

السكة الحديد


عرض الإعلامي رامي رضوان ، مقطع فيديو يظهر لحظة استقلال عدد من الأشخاص أعلى سطح قطار بخط بنها القاهرة.

وعلق  رضوان على الفيديو المعروض خلال برنامجه "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، قائلا: "ده قطر درجة ثانية أو ثالثة، خط بنها القاهرة، وهذا القطر يمر من أسفل كباري يكون المسافة بينها وبين القطر قليلة جدا، والناس اللي راكبين فوق بتعمل ايه في اللحظة دي بيناموا على بطونهم عشان ميقعوش".

وأضاف " أن هذا الأمر بالغ الخطورة وكارثة، موضحا أن وزير النقل توعد لمفعتلي هذه الأمور، ولا بد من النظر في هذا الأمر بشكل جيد.

شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=yItfftfMGIs

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» رجل أعمال: حكم الإخوان أجبرني على هذا الشيء
» سيارة تدهس 13 طفلا غربى اليابان
» دعاء اليوم الثالث من رمضان
» المجلس العسكري السوداني يلمح بإجراء انتخابات مبكرة
» «الجبلاية» تدعم الزمالك بـ50 ألف مشجع
» هكذا سخر "هنيدي" من هزيمة برشلونة أمام ليفربول
» رضوى الشربيني لفنان شهير: خايفة أنتحر من اللي بتعمله
» سمية الخشاب توجه رسالة مثيرة لطليقها أحمد سعد
» فنانة شهيرة: أنا حمارة وغبية
» فنان شهير: زوجتي ضبطتني أخونها 3 مرات
» تفاصيل سرقة قناة الشرق لمسلسل «كفر دلهاب»

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)