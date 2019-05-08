فيديو كارثي لركاب يعتلون سطح قطار أثناء سيره

08 مايو 2019 - 09:31 ص



عرض الإعلامي رامي رضوان ، مقطع فيديو يظهر لحظة استقلال عدد من الأشخاص أعلى سطح قطار بخط بنها القاهرة.



وعلق رضوان على الفيديو المعروض خلال برنامجه "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، قائلا: "ده قطر درجة ثانية أو ثالثة، خط بنها القاهرة، وهذا القطر يمر من أسفل كباري يكون المسافة بينها وبين القطر قليلة جدا، والناس اللي راكبين فوق بتعمل ايه في اللحظة دي بيناموا على بطونهم عشان ميقعوش".



وأضاف " أن هذا الأمر بالغ الخطورة وكارثة، موضحا أن وزير النقل توعد لمفعتلي هذه الأمور، ولا بد من النظر في هذا الأمر بشكل جيد.



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=yItfftfMGIs

