موسى : " كدا عيب و بكره الدور عليكم "

08 مايو 2019 - 09:23 ص



شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما ناريا علي المنتج أحمد السبكي، بعد اقتحامه لمقر موقع صدى البلد، مساء أمس، قائلا له: " يا أحمد يا سبكي متعملش الشغل بتاع أفلامك عندنا في صدى البلد، وفي قانون يتم تطبيقه على الكل، إلا لو أنت محمي وفوق القانون".



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد": " كنت أتمنى أكون موجود مع زملائي، وما حدث جريمة ضد الصحافة والإعلام، وأطالبهم بمقاطعة أعمال السبكي".



وتابع موسي مخاطبا الفنانين: "كل من يساند أحمد السبكي سيتم كشفه للرأي العام بعد انتهاء التحقيقات" معقبا :"بكره الدور هييجي عليكم ، كدا عيب ".



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=TjaM2OKVYcA

