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الخطيب

أول ضحايا الأهلى فى الانتقالات الصيفية

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استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه المصري

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استقرار
استقرار

عبد القادر وحيد- متابعات

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البنوك الأعلى سعرا للدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي بالبنك الأهلي المصري 17.1 جنيه للشراء، 17.2 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 17.1 جنيه للشراء، و17.2 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري17.11 جنيه للشراء، 17.23 جنيه للبيع

وسعر الدولار في بنك القاهرة

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع


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