غادة عبد الرازق تكشف سر مقاطعتها لخالد يوسف

أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة غادة عبد الرازق أسباب خلافها الشديد مع المخرج والبرلماني خالد يوسف ، مؤكدة أن العلاقة عادت لمجاريها.
وقالت "غادة" خلال لقاء مع برنامج "عايشة شو" : "لما حدثت ثورة 25 يناير حصل بيني وبين خالد يوسف خلاف شديد بسبب الاختلاف في الرأي السياسي من الثورة".
وأضافت: "لما تغيرت الظروف عادت الأمور لطبيعتها وانتهى الخلاف بينما رغم مقاطعتنا لبعضنا البعض لكن عدنا للعمل في فيلم (كارما)".
وأردفت: "هو مخرج كبير وأضاف لي ولا أريد أن أتحدث عن أزمته الأخيرة".
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