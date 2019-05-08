رضا عبدالعال يكشف معلومة هامة عن مقلب "رامز"

08 مايو 2019 - 02:07 ص

كشف رضا عبدالعال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، حقيقة ما تردد حول فبركة برنامج المقالب «رامز في الشلال» الذي حل ضيفًا عليه في ثاني حلقات عرضه، مساء الثلاثاء.



وترددت شائعات حول فبركة البرامج، لكن «عبدالعال» رد عبر حسابه على «فيس بوك»، الجمعة، قائلًا إنه لم يكن يعلم بالملقب، وأقسم على ذلك، داعيًا إلى البعد عن الشائعات.



وكانت إحدى الصفحات التي تحمل اسم «عبدالعال» نشرت صورة له من حلقة برنامج «رامز في الشلال» وعلقت: «انتظروني في برنامج رامز في الشلال، وأعملوا نفسكم مصدقين».

