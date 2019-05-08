» تطورات جديدة بواقعة اقتحام "السبكي" لموقع "صدى البلد"

08 مايو 2019 - 01:59 ص

أخلت نيابة الدقي، سبيل المنتج أحمد السبكي ومتهم آخر في واقعة اقتحام مقر موقع «صدى البلد» والتعدي علي رئيس التحرير وصحفيين بالموقع، بكفالة 1000 جنيه.



وكان صحفيو الموقع اتهموا المنتج أحمد السبكي، بالوقوف وراء الحادث، بسبب خلافات بينه وبين قناة صدى البلد بعد عرضها مسلسل "سوبر ميرو"، على حد قولهم.



كما أمرت بصرف رئيس تحرير موقع صدى البلد أحمد صبري، واثنين من الصحفيين بضمان محل اقامتهم من قسم الدقي



يذكر أن فريق من مباحث قسم شرطة الدقي، انتقل إلى مقر "صدى البلد"، حيث أجرى معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وأثبت القوات أن هناك تحطيم في عدد من مكاتب وأجهزة الموقع وإصابة بين الصحفيين والعاملين بالموقع.

