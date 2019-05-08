"أديب" يكشف حقيق خلافه مع علاء مبارك

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على الخلاف الذي نشب بينه وبين علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، قائلًا: "ليس لها سبب معين، قائلا:"هو قال حاجة وأنا رديت عليه وخلصنا".
وأضاف "أديب"، خلال حواره في برنامج "تفاعلكم" خلال فقرة الإجابة على 25 سؤال بسرعة المذاع على فضائية العربية، اليوم الثلاثاء أن سر النجومية في الإعلام ألا يكون هناك أحد مثلك، مشيرا إلى أن رفضه لقراءة التعليقات عنه ليس غرور أو رفض للنقد، قائلا: "مبحبش أنكد على نفسي".
ونفي «عمرو أديب» إبعاد أولادة على الأضواء وسائل الإعلام قائلا: «لم أبعد أبنائي عن الإعلام والأضواء».


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