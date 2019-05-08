السلطات الفرنسية تعلن انتهاء أزمة الرهائن

08 مايو 2019 - 01:48 ص

أعلنت السلطات الفرنسية، مساء الثلاثاء، الإفراج عن الرهائن الأربع اللذين احتجزهم شاب مسلح كرهائن، منذ عصر اليوم ذاته، في متجر قرب مدينة تولوز، جنوب غربي البلاد.



جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية، نقلًا عن بيان نشره وزير داخلية البلاد، كريستوف كاستانير، على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي.



وبينما أوضح الوزير في بيانه أنه تم اعتقال الجاني، ذكر بيان صادر عن بلدة بلانياك (إقليم غارون العليا) التي شهدت الواقعة، أنه تم تحرير المختطفين.



في السياق ذاته ذكر المدعي العام بتولوز، دومينيك الزيري، أن الجاني يبلغ من العمر 17 عامًا، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية للأشخاص المحررين جيدة.

