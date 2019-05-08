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إحصاء:

نحو 63% من المعتمرين في عام 2018 من داخل المملكة

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قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الثلاثاء، إن نحو 63% من المعتمرين خلال العام الماضي كانوا من داخل المملكة.
وأوضحت الهيئة (حكومية)، في نشرة إحصاءات العمرة لعام 2018، اليوم، أن إجمالي عدد المعتمرين خلال العام الماضي بلغ 18.3 مليون معتمر، منهم 11.5 معتمر داخل المملكة، ونحو 6.8 مليون معتمر قدموا من خارج السعودية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشارت إلى أن 59 في المائة من إجمالي عمرات الداخل (للسعوديين والمقيمين) تتم خلال شهر رمضان.
وفي 2017، بلغ إجمالي عدد المعتمرين 19 مليون شخص بينهم 6.5 مليون معتمر قدِموا من خارج المملكة فيما بلغ عدد معتمري الداخل 12.5 مليون شخص، وفق تقرير للوكالة العام الماضي.
وهو ما يشير إلى تناقص في إجمالي أعداد المعتمرين في 2018 عن العام السابق له وكذلك المعتمرين من الخارج، وهو ما أرجعته تقارير إعلامية إلى الأزمات مع إيران وكذلك قطر جراء الأزمة الخليجية.
وتستهدف المملكة زيادة أعداد المعتمرين من الخارج إلى 15 مليونًا عام 2022، و30 مليون معتمر في 2030، توافقاً مع "رؤية المملكة"، وفق تصريحات سابقة لنائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشّاط. 

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