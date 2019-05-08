رئيس برشلونة يكشف موقف "فالفيردي" بعد هزيمة ليفربول

08 مايو 2019 - 01:30 ص

جدد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، الثقة في المدرب أرنستو فالفيردي عقب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاءت تصريحات بارتوميو عقب هزيمة برشلونة من ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي القاري، ووداع النسخة الحالية لدوري الأبطال.

وفي تصريح صحفي، قال بارتوميو "لايوجد لدي أي تبرير عن ما حدث، الكلمات لاتصف هذا الخروج، بالظبط تكرر ماحدث أمام روما الإيطالي في الموسم الماضي".