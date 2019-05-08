رسالة ليفربول لـ«صلاح» بعد التأهل التاريخي

08 مايو 2019 - 12:29 ص

بعد الريمونتادا التاريخية لفريق ليفربول على حساب العملاق برشلونة الإسباني بأربعة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وجهت الصفحة الرسمية للريدز على موقع التواصل «تويتر»، رسالة غامضة إلى النجم محمد صلاح جناح الفريق.

أحرز أهداف ليفربول أوريجي (هدفين) وفينالدوم (هدفين) ليحقق الريدز ريمونتادا تاريخية بعد خسارته بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي على ملعب "كامب نو" بمدينة برشلونة

ونشرت الصفحة رسالتها عقب انتهاء مباراة ليفربول وبرشلونة حيث كتبت: "وعد الحر دين عليه...".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح أعلن في أكثر من مناسبة أن أهم أحلامه هو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول خاصة بعد خسارة الفريق للقب العام الماضي أمام ريال مدريد في مباراة شهدت إصابة الدولي المصري في الكتف بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس مدافع الفريق الملكي.

وشهد لقاء ليفربول وبرشلونة الذي أقيم مساء اليوم غياب محمد صلاح بعد الإصابة التي تعرض لها في الرأس خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل في الجولة الـ37 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعد الحر دين عليه...???? pic.twitter.com/6Mugau79Zr — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) 7 مايو 2019

