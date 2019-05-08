"عسكري السودان": متمسكون بالشريعة نظامًا للحكم

08 مايو 2019 - 12:29 ص

ذكر المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه يوافق على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي الذي طرحه قادة الاحتجاجات وجماعات المعارضة، لكنه يريد أن يكون نظام الحكم قائما على الشريعة الإسلامية.

وقال الفريق شمس الدين كباشي ”رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع“.

وفي معرض رده على سؤال بشأن مسودة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف من مجموعات الاحتجاج والأحزاب السياسية، قال إن المجلس يعتقد بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون ”للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء“ مثلما نصت الوثيقة.