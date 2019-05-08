«مشهد السرير».. أول الانتقادات لمسلسل محمد رمضان

08 مايو 2019 - 12:24 ص

تعرض مسلسل "زلزال"، للممثل محمد رمضان لانتقادات لاذعة بعد مشهد يجمع الأخير مع الممثلة نسرين أمين، خلال الحلقة الأولى للعرض المسلسل.

وظهر رمضان وهو عاري بالجزء العلوي من جسده ويجلس في السرير ويدخن، فيما تقوم الممثلة نسرين بوضع يديها على كتفه وهي ترتدي قميص نوم أحمر اللون.

وحظي المشهد بموجة انتقادات لاذعة من قبل المعلقين الذين تداولوا صورة المشهد بكثافة، وأبدوا استغرابهم من إدراج هذه المشاهد في شهر رمضان لجذب المشاهدين.



