» أبطال آسيا.. النصر و"ذوب أهن" يتأهلان إلى دور الـ16

08 مايو 2019 - 12:22 ص

حجز فريقا ذوب أهن أصفهان الإيراني والنصر السعودي مقعدًا في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، بعد تعادل الأول مع الزوراء العراقي 2 / 2، وفوز الثاني على الوصل الإماراتي 3 /1 اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بالمسابقة.

وتصدر ذوب أهن اصفهان المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما احتل النصر السعودي المركز الثاني برصيد تسع نقاط، وخلفه الزوراء العراقي برصيد خمس نقاط، بينما تذيل الوصل الإماراتي الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

وعلى ملعب كربلاء بالعراق، تعادل الزوراء العراقي مع ذوب أهن أصفهان الإيراني 2 / 2.

وتقدم محمد نيكنافاس لأصفهان الإيراني في الدقيقة 27 ، قبل أن يتعادل الزوراء عن طريق علاء عباس في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 61 سجل مهند كرار الهدف الثاني للزوراء، لكن الفريق الإيراني نجح في التعادل في الدقيقة 90 عن طريق رضا حبيب زادة.

وعانى اصفهان من النقص العددي في الدقائق الأخيرة من المباراة، حينما تعرض لاعبه ميلاد فخري الدين للبطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وعلى ملعب "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض، فاز النصر السعودي على ضيفه الوصل الإماراتي 3 / 1.

وتقدم النصر في الدقيقة 30 عن طريق البرازيلي جوليانو دي باولا، قبل أن يسجل فهد الجميعة الهدف الثاني في الدقيقة 34، ثم عاد جوليانو لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من المباراة، سجل فارس خليل هدف الوصل الوحيد.

ورفع النصر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الوصل عند ثلاث نقاط في المركز الأخير بالمجموع

بدأت المباراة بمحاولة من الوصل لتسجيل هدف مبكر يرفع من معنويات لاعبيه، وفي الدقيقة الثانية كاد عبد الله سالم أن يسجل الهدف الأول للنصر، بعد أن تلقى كرة عرضية رائعة من جوليانو، لكنه أخطا طريق شباك سلطان المنزري حارس الوصل.

وعاد النصر بمحاولة أخرى في الدقيقة الثالثة، بعد أن سدد البرازيلي جوليانو كرة قوية، لكنها علت عارضة المنزري.

وواصل النصر ضغطه على منافسه، لكنه لم يفلح في هز شباك الفريق الإماراتي، الذي تراجع إلى منطقة جزاءه بكثافة كبيرة، في محاولة منه لمنع الخطورة عن مرماه.

وفي الدقيقة التاسعة، حاول عبد الرحمن الدوسري أن يسجل هدف التقدم، بعد أن تلقى كرة عرضية لعبها مباشرة في مرمى المنذري، لكن الأخير نجح في إبعاد الخطر عن مرماه.

واسفرت محاولات النصر المتكررة عن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 30 عن طريق جوليانو، الذي سدد كرة أرضية زاحفة على يمين المنزري لتسكن الشباك معلنة عن تقدم الفريق السعودي.

وفي الدقيقة 33 ، أضاف النصر الهدف الثاني عن طريق لاعبه فهد الجميعة، على أثر تلقيه تمريرة مميزة من زميله يحيي الشهري ليسجل الهدف الثاني للفريق.

ولم يشهد الشوط الأول أي جديد، لينتهي بتقدم النصر 2 / صفر.

وفي الشوط الثاني واصل النصر محاولاته لإضافة هدف ثالث، لكنه أصطدم بدفاع منظم من الوصل، الذي سعى لعدم تكرار أخطاء الشوط الأول.

وفي الدقيقة 49 كاد جوليانو أن يضيف الهدف الثالث بعد أن سدد كرة مفاجئة بتجاه مرمى الوصل، لكن الكرة علت عارضة المنزري.

ورد الوصل بهجمة خطيرة، لم يحسن المهاجم البرازيلي كايو كيريا انهاءها بالشكل الصحيح في الدقيقة 51.

وأثمر ضغط النصر المتواصل عن تسجيل الهدف الثالث، عندما مرر البرازيلي جوليانو إلى زميله عبد الله سالم الذي وضع الكرة في الشباك في الدقيقة 57.

وحاول جوليانو إضافة الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 60، لكن دفاع الوصل أبعد الخطر عن مرماه قبل أن تصل تسديدة اللاعب البرازيلي إلى المرمى.

وكاد فهد الجميعة أن يسجل الهدف الرابع لفريقه، والثالث له بعد أن سدد كرة قوية لكنها خرجت بالقرب من القائم الأيسر لحارس الوصل في الدقيقة 66.

واكتفى الوصل بمحاولات خجولة من البرازيلي كايو، ومواطنه رونالدو منديز، الأمر الذي لم يجد نفعًا مع دفاع النصر الذي كان متماسكًا مع اقتراب المباراة من نهايتها.

و كاد جوليانو أن يضيف الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 82، حينما انفرد بالمنذري لكنه سدد كرة أرضية ضعيفة تصدى لها الحارس بقدمه.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من المباراة، سجل الوصل هدفه الوحيد في المباراة عن طريق فارس خليل بعد أن سدد كرة قوية غالط بها حارس النصر وليد عبد الله.