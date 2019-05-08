» ليفربول على طريقة عادل إمام: «متعودة»

سخرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي من سقوط برشلونة التاريخي، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «آنفيلد»، في إياب دور الـ4 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكتبت الصفحة الرسمية للريدز عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «متعودة» في إشارة إلى خروج العملاق الكتالوني برشلونة خلال عامين عن طريق الريمونتادا.

وتأهل فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه النجم محمد صلاح، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على برشلونة الإسباني 4-0، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب "أنفيلد"، فى إياب الدور نصف النهائي من البطولة.

يذكر أن برشلونة قد فاز ذهابا على ملعبه "كامب نو" بنتيجة 3-0 ، خلال مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي على ملعب "كامب نو"، ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال عن جدارة بمجموع المباراتين 4-3 .