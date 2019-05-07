«أبوريدة» يهنئ «صلاح» بالإنجاز الأوروبي

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المصريون

محمد صلاح

ابوريدة

ليفربول

حرص هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على إجراء اتصال هاتفي بالنجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني.

وحرص «أبوريدة» هاى تهئنة النجم المصري بفوز فريقه التاريخي على برشلونة الإسبانى برباعية نظيفة، قادت الفريق للتأهل للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا، لمواجهة الفائز من مباراة أياكس الهولندي وتوتنهام الإنجليزى.

كان فريق ليفربول حقق ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة الأسبانى، وفاز عليه برباعية نظيفة، في غياب النجم المصرى محمد صلاح أو البرازيلى فيرمينو والمالى نابي كيتا، ليفوز الريدز 4/3 في مجموع لقائي الذهاب والعودة، ويتأهل رسميا للمباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 1 يونيو المقبل.


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