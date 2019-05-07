  • الأربعاء 08 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:04 ص
بحث متقدم
شريف مدكور

أول ظهور لـ «شريف مدكور» بعد إزالة الورم السرطاني

بلايستيشن

«البلاى ستيشن» طريق الشباب للثراء والمخدرات

صلاح

رسالة ليفربول لـ«صلاح» بعد التأهل التاريخي

المجلس العسكري السوداني

"عسكري السودان": متمسكون بالشريعة نظامًا للحكم

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 4 أوامر ملكية و10 قرارات عاجلة

الفريق أول صلاح عبد الله قوش

اعتقال مدير مخابرات البشير

توزيع "رحمة"

«فتة وكانز».. رحمة ونور على الأموات

دينا

"دينا": أنا سبب اعتزال أثار الحكيم التمثيل

وجبة "فول" تنهي حياة مزارع بقنا

منشور من «الصحة» بشأن تناول الفول

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: للزوجة الحق في أن تطلب الاستمتاع بزوجها

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

الرياضة

دورى ابطال اوروبا
دورى ابطال اوروبا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

من «ناصر» إلى «القاهرة».. هذه قصة أعرق الاستادات الأفريقية

#

مفاجأة.. استاد القاهرة مرشح لاستضافة نهائي أبطال أوروبا

#

برشلونة يتأهل بسهولة لربع نهائي أبطال أوروبا

المصريون

ليفربول

صلاح

نهائي أبطال اوروبا

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد نهائى دورى أبطال أوروبا 2019، يوم 1 يونيو المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو ملعب أتليتكو مدريد الإسباني.

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق ريمونتادا تاريخية أمام ضيفه برشلونة الإسباني بالفوز 4-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" بإنجلترا، فى إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كان برشلونة قد فاز ذهابا على ملعبه "كامب نو" بنتيجة 3-0 ، خلال مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي على ملعب "كامب نو"، ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال عن جدارة بمجموع المباراتين 4-3 .

ينتظر ليفربول الفائز من مباراة أياكس ضد توتنهام التى تقام غدا الأربعاء فى إياب الدور قبل النهائى وحقق أياكس أفضلية جيدة بفوزه ذهاباً بهدف نظيف سجله دوني فان دي بيك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» أبطال آسيا.. النصر و"ذوب أهن" يتأهلان إلى دور الـ16
» ليفربول على طريقة عادل إمام: «متعودة»
» موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا
» رئيس وزراء إيطاليا: لا حلول عسكرية للأزمة في ليبيا
» «أزارو» يطلب الرحيل من الأهلي
» أحمد آدم: "مراتي ضبطتني بخونها ثلاث مرات"
» "القرني" : اكتشفنا الاسلام المعتدل مع بن سلمان
» أردوغان: مستمرون فى التنقيب رغم التحذيرات
» «صلاح» لمنتقديه: «هذه أفضل طريقة للرد عليكم»
» الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع «هيرفي رينارد»
» تحرش بتلميذته فقضت المحكمة بحكم فريد من نوعه

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)