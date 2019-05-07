» موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

07 مايو 2019 - 11:45 م

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد نهائى دورى أبطال أوروبا 2019، يوم 1 يونيو المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو ملعب أتليتكو مدريد الإسباني.

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق ريمونتادا تاريخية أمام ضيفه برشلونة الإسباني بالفوز 4-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" بإنجلترا، فى إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كان برشلونة قد فاز ذهابا على ملعبه "كامب نو" بنتيجة 3-0 ، خلال مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي على ملعب "كامب نو"، ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال عن جدارة بمجموع المباراتين 4-3 .

ينتظر ليفربول الفائز من مباراة أياكس ضد توتنهام التى تقام غدا الأربعاء فى إياب الدور قبل النهائى وحقق أياكس أفضلية جيدة بفوزه ذهاباً بهدف نظيف سجله دوني فان دي بيك.